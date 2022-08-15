"Любитель русского брата": реакция украинцев на зашкварное видео Ломаченко с митрополитом упц мп

Василий Ломаченко опубликовал вторую часть интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Украинский боксёр попал под волну хейта.

"Помой глаза святой водой, Васильок"

34-летний боксер не успел отойти от минувшей волны хейта, как на него вылилась очередная справедливая порция критики от украинских подписчиков в инстаграмме. Василий Ломаченко не постится ничего о войне. За то продолжает забрасывать провокационные видео, пишет 24 канал.

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Подогрел скандал и странную подпись к видео от Ломаченко: "Часть 2-я. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?"

Боксер всячески старается обходить тему российской агрессии и открыто не осуждает оккупанта, безжалостно уничтожающего Украину. Интересно, сколько еще нужно крови и смертей мирных украинцев, чтобы Ломаченко наконец-то опубликовал что-то о войне.

Многие заявили, что отписываются от боксера после второй части видео со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Один из подписчиков предложил массово пожаловаться на страницу Ломаченко, чтобы инстаграммы заблокировали ее.

Реакция фанатов на скандальное видео на странице Ломаченко

"Вася пробил дно... часть 2-я"

"Ооо, кино продолжается"

"Помой глаза святой водой, Васильок"

"Вася решил походу аудиторию свою задеть... Никаких выводов после первого видео"

"Какое может быть духовное единение с народом варваров и дегенератов, оправдывающих насилие над людьми ради "русского мира".

"Я в шоке. Никогда не мог подумать, что так можно промыть мозги"

"Все-таки Вася ударился где-то головой"

"Что и нужно было доказать!!! Кто такой ломаченко! Сам всем все показал!! Чего же ты еще в Украине! Любитель русского брата?"



Реакция украинцев на скандальное видео / Скриншот из инстаграммы Ломаченко

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко находится в рядах ВСУ. После 24 февраля боксер не покидал Украину, а находился в родном Белгороде-Днестровском. Ради защиты страны даже отказался от титульного боя против Джорджа Камбососа.

Теперь все больше слухов появляется вокруг темы возможного возвращения Ломы на ринг. Вроде бы в октябре Василий может провести поединок, который будет разогревом перед потенциальным боем против Шакура Стивенсона.