"Помой глаза святой водой, Васильок"
34-летний боксер не успел отойти от минувшей волны хейта, как на него вылилась очередная справедливая порция критики от украинских подписчиков в инстаграмме. Василий Ломаченко не постится ничего о войне. За то продолжает забрасывать провокационные видео, пишет 24 канал.
К теме Ломаченко опубликовал вторую часть скандального интервью митрополита упц мп
Подогрел скандал и странную подпись к видео от Ломаченко: "Часть 2-я. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?"
Боксер всячески старается обходить тему российской агрессии и открыто не осуждает оккупанта, безжалостно уничтожающего Украину. Интересно, сколько еще нужно крови и смертей мирных украинцев, чтобы Ломаченко наконец-то опубликовал что-то о войне.
Многие заявили, что отписываются от боксера после второй части видео со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.
Один из подписчиков предложил массово пожаловаться на страницу Ломаченко, чтобы инстаграммы заблокировали ее.
Реакция фанатов на скандальное видео на странице Ломаченко
- "Вася пробил дно... часть 2-я"
- "Ооо, кино продолжается"
- "Помой глаза святой водой, Васильок"
- "Вася решил походу аудиторию свою задеть... Никаких выводов после первого видео"
- "Какое может быть духовное единение с народом варваров и дегенератов, оправдывающих насилие над людьми ради "русского мира".
- "Я в шоке. Никогда не мог подумать, что так можно промыть мозги"
- "Все-таки Вася ударился где-то головой"
- "Что и нужно было доказать!!! Кто такой ломаченко! Сам всем все показал!! Чего же ты еще в Украине! Любитель русского брата?"
Реакция украинцев на скандальное видео / Скриншот из инстаграммы Ломаченко
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко находится в рядах ВСУ. После 24 февраля боксер не покидал Украину, а находился в родном Белгороде-Днестровском. Ради защиты страны даже отказался от титульного боя против Джорджа Камбососа.
Теперь все больше слухов появляется вокруг темы возможного возвращения Ломы на ринг. Вроде бы в октябре Василий может провести поединок, который будет разогревом перед потенциальным боем против Шакура Стивенсона.