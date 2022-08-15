Очередной скандал с участием Ломаченко

Первая часть видео опубликована интервью священника, которое тот дал 30 марта российской службе ВВС, Ломаченко опубликовал 11 августа.

К теме "Ватный бокс": Стаховский разнес Ломаченко из-за скандального видео с митрополитом упц мп

Сразу после этого сообщения его раскритиковали как подписчики, так и известные деятели и спортсмены. Ибо заявления священнослужителя несколько противоречивы. К примеру, по его мнению, причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.

15 августа Василий опубликовал вторую часть интервью.

Часть 2-я. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?

– написал Ломаченко.

Видео очередного зашквара боксера

Реакция на новое сообщение Ломаченко

Подписчики Василия в инстаграме оставили немало комментариев к сообщению боксера. Их возмущает то, что Василий продолжает пропагандировать русскую церковь даже после безумной волны критики. Вот что написали в комментариях к публикации боксера:

Вася решил походу аудиторию свою затролить... Никаких выводов после первого видео.

А "с нами" это с кем? Непонятно, кто твои.

Вася пробил дно….

Удалил бы страницу, как такое поститься

Я в шоке. Никогда не мог подумать, что так можно промыть мозги.

Вата шоу продолжения. Разница Вася есть, потому что есть люди служащие богу, а есть изверги служащие Путину, прикрываясь богом.

Очень и очень досадно! Зачем было так свою судьбу сливать в яму, Вася!? И действительно, с кем по твоему бог в этой войне!?

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко находится в рядах ВСУ. Однако боксер не высказывался публично о российско-украинской войне.