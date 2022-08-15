Очередной скандал с участием Ломаченко
Первая часть видео опубликована интервью священника, которое тот дал 30 марта российской службе ВВС, Ломаченко опубликовал 11 августа.
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Сразу после этого сообщения его раскритиковали как подписчики, так и известные деятели и спортсмены. Ибо заявления священнослужителя несколько противоречивы. К примеру, по его мнению, причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.
15 августа Василий опубликовал вторую часть интервью.
Часть 2-я. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?
– написал Ломаченко.
Видео очередного зашквара боксера
Реакция на новое сообщение Ломаченко
Подписчики Василия в инстаграме оставили немало комментариев к сообщению боксера. Их возмущает то, что Василий продолжает пропагандировать русскую церковь даже после безумной волны критики. Вот что написали в комментариях к публикации боксера:
- Вася решил походу аудиторию свою затролить... Никаких выводов после первого видео.
- А "с нами" это с кем? Непонятно, кто твои.
- Вася пробил дно….
- Удалил бы страницу, как такое поститься
- Я в шоке. Никогда не мог подумать, что так можно промыть мозги.
- Вата шоу продолжения. Разница Вася есть, потому что есть люди служащие богу, а есть изверги служащие Путину, прикрываясь богом.
- Очень и очень досадно! Зачем было так свою судьбу сливать в яму, Вася!? И действительно, с кем по твоему бог в этой войне!?
Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко находится в рядах ВСУ. Однако боксер не высказывался публично о российско-украинской войне.