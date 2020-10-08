Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко поделился мнением об обладателе титула IBF Теофимо Лопесе. Украинский чемпион неожиданно сделал комплимент своему сопернику.

Ломаченко в интервью Ahora o Nunca ESPN выразил убеждение, что бой с Лопесом – это прекрасное событие для мира бокса. Об этом сообщает fightnews.info.

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"Наш бой – прекрасное событие для боксерской общественности. Это очень хорошо для фанатов, ведь речь идет о большом поединке, который состоится в этом году. К тому же его покажут бесплатно", – сказал Ломаченко.

Мне нравятся навыки Лопеса

Украинский боксер ожидает в поединке с 23-летним Теофимо Лопесом шахматную партию.

"Бой с Лопесом будет очень интересным. Для меня это шахматная партия, ведь у него есть мощь и скорость, он молодой. Естественно, Лопес хочет победить, я тоже хочу одержать победу. Это будет очень хороший бой", – отметил Василий.

Ломаченко предполагает, что в будущем будет следить за Лопесом как фанат бокса.

Мне нравятся навыки, стиль и боксерская школа Лопеса. Как боксер он очень интересен. Я думаю, что в будущем я всегда буду следить за ним с позиции фаната бокса, ведь он интересный боец,

– сказал Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября. Бой должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

В Украине поединок между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

Также бой может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и позволили собирать на мероприятиях до 250 человек.

Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.