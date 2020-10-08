Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко поділився думкою про володаря титулу IBF Теофімо Лопеса. Український чемпіон несподівано зробив комплімент своєму супернику.

Ломаченко в інтерв'ю Ahora o Nunca ESPN висловив переконання, що бій з Лопесом – це прекрасна подія для світу боксу. Про це повідомляє fightnews.info.

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"Наш бій – прекрасна подія для боксерської спільноти. Це дуже добре для фанатів, адже йдеться про великий поєдинок, який відбудеться у цьому році. До того ж його покажуть безкоштовно", – сказав Ломаченко.

Мені подобаються навички Лопеса

Український боксер очікує в поєдинку з 23-річним Теофімо Лопесом шахову партію.

"Бій з Лопесом буде дуже цікавим. Для мене це шахова партія, адже у нього є міць і швидкість, він молодий. Природно, Лопес хоче перемогти, я теж бажаю здобути перемогу. Це буде дуже хороший бій", – зазначив Василь.

Ломаченко припускає, що в майбутньому буде стежити за Лопесом як фанат боксу.

Мені подобаються навички, стиль і боксерська школа Лопеса. Як боксер він дуже цікавий. Я думаю, що в майбутньому я завжди буду стежити за ним з позиції фаната боксу, адже він цікавий боєць,

– сказав Ломаченко.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня. Бій повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

В Україні поєдинок між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.

Також бій може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.

Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.