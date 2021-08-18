Міжнародна федерація боксу опублікувала оновлений рейтинг боксерів легкої ваги. Ломаченко опустився з 5 позиції на 6.

До речі Ломаченко наблизився до реваншу з Лопесом: українець очолив рейтинг WBO

Також перемога над Хосе Санчесом не допомогла Денису Берінчику. Український боксер опустився з 6 місця на 7.

Володарем титулу за версією IBF залишається абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.

Рейтинг IBF

1. Джордж Камбосос

2. Ісаак Круз-Гонсалес

3. Густаво Лемос

4. Лі Селбі

5. Річард Коммі

6. Василь Ломаченко

7. Денис Берінчик

8. Еммануель Таго

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаєв

Зауважимо, що свій наступний бій Ломаченко може провести проти 5 номеру рейтингу IBF Річарда Коммі. Натомість лідер рейтингу Камбосос повинен зустрітися з Лопесом.