Ломаченко может получить чемпионский бой уже в январе: решение за WBO

Уже в ближайшие недели, в январе 2022 года, украинец Василий Ломаченко может получить право на чемпионский бой в легком весе (до 61,2 килограмма) с австралийцем Джорджем Камбососом.

Всемирная боксерская организация (WBO), пояса которой у Камбососа, намерена обязать его провести защиту титула именно против украинца. Промоутер Ломаченко Боб Арум оказывает на WBO давление, заставляя санкционировать бой Джорджа с Василием.

К слову Ломаченко с удовольствием проведет бой с Камбососом в Австралии, – Боб Арум

И если австралиец хочет избежать встречи с Ломаченко, то ему нужно до решения WBO официально договориться о бое с другим соперником.

Самым реальным и финансовым вариантом называют бой с Дэвином Хейни. Кроме того, называют фамилии Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса, но именно Ломаченко занимает 1 место рейтинга WBO.

Если WBO санкционирует бой против Ломаченко раньше, то Камбососу будет сложно избежать поединка и сохранить пояса.

Ломаченко – Камбосос: потенциальный бой