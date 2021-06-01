Ломаченко может готовить Усика к бою с Джошуа

Украинец Александр Усик в 2021 году может провести бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Готовить Усика к поединку может Анатолий Ломаченко.

Мы постоянно говорим о подготовке

Усик заявил, что постоянно общается с Анатолием Ломаченко, отцом и тренером Василия Ломаченко.

Кстати Они думают, что мы страна третьего мира, – Усик рассказал, почему трудно получить бой за титул

Я думаю, что это возможно, потому что мы постоянно разговариваем о подготовке, о возможностях. Я думаю, что эти мини ребята, несмотря на то, что будут заняты, помогут мне в очередной раз,

– сказал Усик.

Отметим, что Василий Ломаченко под руководством отца Анатолия сейчас готовится к бою с Масайоши Накатани, который состоится 26 июня.

Усик – Джошуа: что известно

WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул.

Поединок Усика с Джошуа стал возможным из-за того, что сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Бой Усик – Джошуа может состояться в августе. Но существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а следовательно и боя с Усиком.