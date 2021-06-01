Ми постійно розмовляємо про підготовку

Усик заявив, що постійно спілкується з Анатолієм Ломаченком, батьком та тренером Василя Ломаченка.

До речі Вони думають, що ми країна третього світу, – Усик розповів, чому важко отримати бій за титул

Я думаю, що це можливо, тому що ми постійно розмовляємо про підготовку, про можливості. Я думаю, що ці міні хлопці, попри те, що будуть зайняті, допоможуть мені в черговий раз,

– сказав Усик.

Зауважимо, що Василь Ломаченко під орудою батька Анатолія наразі готується до бою з Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня.

Усик – Джошуа: що відомо

WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул.

Поєдинок Усика з Джошуа став можливим через те, що зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.

Бій Усик – Джошуа може відбутися у серпні. Та існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.