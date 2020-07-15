Украинец Ломаченко?: русский чемпион UFC Ян назвав лучшего боксера современности
Новоиспеченный чемпион UFC в самом легком весе россиянин Петр Ян (15-1) следит за боксом. Он считает, что украинец Ломаченко является лучшим боксером независимо от весовой категории.
Своим мнением российский спортсмен поделился для Спорт-Экспресс.
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Признание россиянина об украинце
По словам бойца, он смотрит боксерские поединки. Россиянин выделил боксеров, поединки которых смотрит больше всего. Не обошел стороной и украинцев.
Слежу за Геннадием Головкиным, Канело, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами,
– рассказал Ян.
Он признался, что лучшим боксером независимо от весовой категории считает украинца Ломаченко.
Ранее сообщалось, что россиянин Петр Ян (15-1) победил бразильца Жозе Альдо (28-7) в поединке за пояс UFC в самом легком весе.
Кто такой Петр Ян
Чемпион UFC в легком весе (11 июля 2020). Бывший чемпион российского ACB (от 2018 года – ACA, Absolute Championship Akhmat) в легком весе.
На турнире Ultimate Fighting Championship получил премию "Бой вечера против Джин Су Сона. Также стал обладателем премии "Выступление вечера" против Юрайи Фейбер.
В 2018 году издания MMADNA.nl назвало бойца "Европейским новичком года"