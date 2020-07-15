Українець Ломаченко?: російський чемпіон UFC Ян назвав найкращого боксера сучасності
Новоспечений чемпіон UFC у найлегшій вазі росіянин Петро Ян (15-1) стежить за боксом. Він вважає, що українець Ломаченко є найкращим боксером незалежно від вагової категорії.
Своєю думкою російський спортсмен поділився для Спорт-Експресс.
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Зізнання росіянина про українця
За словами бійця, він дивиться боксерські поєдинки. Росіянин виділив боксерів поєдинки яких дивиться найбільше. Не обійшов осторонь і українців.
Стежу за Геннадієм Головкіним, Канело, Василем Ломаченком, Олександром Усиком, за багатьма російськими боксерами,
– розповів Ян.
Він зізнався, що найкращим боксером незалежно від вагової категорії вважає українця Ломаченка.
Раніше повідомлялось, що росіянин Петро Ян (15-1) переміг бразильця Жозе Альдо (28-7) в поєдинку за пояс UFC в найлегшій вазі.
Хто такий Петро Ян
Чемпіон UFC в найлегшій вазі (11 липня 2020). Колишній чемпіон російського ACB (від 2018 року – ACA, Absolute Championship Akhmat) у найлегшій вазі.
На турнірі Ultimate Fighting Championship отримав премію "Бій вечора проти Джин Су Сона. Також став володарем премії "Виступ вечора"проти Юрайї Фейбер.
У 2018 році видання MMADNA.nl назвало бійця "Європейським новачком року"