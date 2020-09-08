Ломаченко – улюблений боксер "Залізного Майка": хто ще увійшов у рейтинг
Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон назвав боксерів, які є улюбленими для легенди боксу. Не обійшлось без українців, "Залізний Майк" включив сюди Василя Ломаченка.
У список Тайсон включив 7 боксерів сучасності. Слова боксера процитували ESPN Ringside у Instagram.
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Легенда боксу, як виявилось, стежить не лише за виступами своїй земляків, а й інших боксерів.
Раніше Тайсон не скупився на компліменти у сторону українця, а тепер першим кого виділив Тайсон був якраз Василь Ломаченко.
За ким стежить Майк Тайсон
- Василь Ломаченко
- Девін Хейні
- Шакур Стівенсон
- Джервонта Девіс
- Еррол Спенс
- Теренс Кроуфорд
- Райан Гарсіа
Повернення Тайсона
Сам Майк Тайсон повертається на професійний ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність. "Залізний Майк" і колишній чемпіон світу у 4-х вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.
Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід. Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами.
Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися у шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.