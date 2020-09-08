Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон назвав боксерів, які є улюбленими для легенди боксу. Не обійшлось без українців, "Залізний Майк" включив сюди Василя Ломаченка.

У список Тайсон включив 7 боксерів сучасності. Слова боксера процитували ESPN Ringside у Instagram.

Читайте також: Топ-5 найкращих боксерів в історії: чи знайшлось місце українцям

Легенда боксу, як виявилось, стежить не лише за виступами своїй земляків, а й інших боксерів.

Раніше Тайсон не скупився на компліменти у сторону українця, а тепер першим кого виділив Тайсон був якраз Василь Ломаченко.

За ким стежить Майк Тайсон

Василь Ломаченко

Девін Хейні

Шакур Стівенсон

Джервонта Девіс

Еррол Спенс

Теренс Кроуфорд

Райан Гарсіа

Повернення Тайсона

Сам Майк Тайсон повертається на професійний ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність. "Залізний Майк" і колишній чемпіон світу у 4-х вагових категоріях Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть 8-раундовий бій.

Першочергово поєдинок був запланований на 12 вересня. На перенесенні бою наполіг Тайсон. Його команда вважає, що зміщення дати дозволить збільшити дохід. Разом з тим, з організацією поєдинку виникли деякі проблемами.

Зокрема, поки незрозуміло, чи будуть Тайсон і Джонс битися у шоломах. Також під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.