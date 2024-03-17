Чемпион WBF Арам Фаниян поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа. Бой за титул IBF состоится 12 мая.

Василий Ломаченко своим мировоззрением настроил против себя большинство общества Украины. Звездный боксер закрывает глаза на российскую агрессию, но не забывает защищать московских попов.

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У Ломаченко здесь проблемы

По мнению чемпиона WBF в первом полусреднем весе Арама Фанияна, отсутствие поддержки у Ломаченко может сыграть с ним злую шутку.

"Что в последнее время происходит с Ломаченко – я не знаю даже, что сказать. Но он умный боксер. Как боксер, он очень умный. Я не знаю, в какой он сейчас форме, как на него все это влияет.

Во-первых, у него здесь проблемы. Его здесь никто не любит. Так что я вообще не знаю. Честно. Но я хотел бы, чтобы он выиграл. Я думаю, что он и выиграет. Но если он подойдет в плохой форме, то он проиграет", – рассказал Фаниян.