Василий Ломаченко своим мировоззрением настроил против себя большинство общества Украины. Звездный боксер закрывает глаза на российскую агрессию, но не забывает защищать московских попов.

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У Ломаченко здесь проблемы

По мнению чемпиона WBF в первом полусреднем весе Арама Фанияна, отсутствие поддержки у Ломаченко может сыграть с ним злую шутку.

"Что в последнее время происходит с Ломаченко – я не знаю даже, что сказать. Но он умный боксер. Как боксер, он очень умный. Я не знаю, в какой он сейчас форме, как на него все это влияет.

Во-первых, у него здесь проблемы. Его здесь никто не любит. Так что я вообще не знаю. Честно. Но я хотел бы, чтобы он выиграл. Я думаю, что он и выиграет. Но если он подойдет в плохой форме, то он проиграет", – рассказал Фаниян.