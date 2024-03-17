Василь Ломаченко своїм світоглядом налаштував проти себе більшість суспільства України. Зірковий боксер закриває очі на російську агресію, але не забуває захищати московських попів.

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У Ломаченка тут проблеми

На думку чемпіона WBF у першій напівсередній вазі Арама Фаніяна, відсутність підтримки у Ломаченка може зіграти з ним злий жарт.

"Що останнім часом відбувається з Ломаченком – я не знаю навіть, що сказати. Але він розумний боксер. Як боксер, він дуже розумний. Я не знаю, в якій він зараз формі, як на неї все це впливає.

По-перше, у нього тут проблеми. Його тут ніхто не любить. Тож я взагалі не знаю. Чесно. Але я хотів би, щоб він виграв. Я гадаю, що він і виграє. Але якщо він підійде у поганій формі, то він програє", – розповів Фаніян.