Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон снова заговорил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Месяц назад 26-летний американец неожиданно объявил о завершении карьеры, однако теперь, похоже, у него снова проснулся голод к боям.

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Шакур Стивенсон хочет выйти в ринг с Ломаченко после того, как украинец победит бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.

Стивенсон бросил вызов Ломаченко

Кто-нибудь, спросите Лому, будет ли он драться со мной после Камбососа. Буду ли я драться с Камбососом, если он победит? Он не победит, но вопрос в другом – будет ли он драться со мной? Ранее он отказался, лол,

– написал Шакур в своем Твиттере.

Напомним, 12 мая 2024 года Василий Ломаченко проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Отметим, что "Бесстрашный", как называют Стивенсона, до сих пор не знает горечи поражений на ринге. На его счету 21 победа, в том числе 10 досрочных.