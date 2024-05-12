"Поздравляю Василия с уверенной победой": Беленюк поздравил Ломаченко с чемпионским титулом

12 мая 2024, 15:08
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Источник:

Инстаграм Жана Беленюка

Олимпийский чемпион Жан Беленюк не обошел вниманием победу Василия Ломаченко. Народный депутат Украины опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети.

Василий Ломаченко в титульном поединке победил бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа. Украинец получил пояс IBF в легком весе.

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Поздравительные слова Беленюка

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поздравил Ломаченко с победой. Соответствующее сообщение олимпийский чемпион опубликовал в сториз.

"Поздравляю Василия с уверенной победой и желаю успехов в дальнейшем. Поздравляю всю его команду и Украину", – написал Беленюк.

Беленюк поздравил Ломаченко / скриншот

Последняя попытка Ломаченко

  • Напомним, что Василий Ломаченко впервые за последние четыре года завоевал чемпионский титул. В 2020 году украинец уступил Теофимо Лопесу в поединке за абсолют.
  • После этого Лома имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но в прошлом году уступил Девину Хейни.
  • Теперь 36-летнему боксеру готовят бой на осень. Вероятным соперником "Матрицы" может быть Шакур Стивенсон – чемпион WBC в легком весе.
Автор: Сергій Шаховець