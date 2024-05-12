"Поздравляю Василия с уверенной победой": Беленюк поздравил Ломаченко с чемпионским титулом
12 мая 2024, 15:08Читати новину українською
Источник:Инстаграм Жана Беленюка
Олимпийский чемпион Жан Беленюк не обошел вниманием победу Василия Ломаченко. Народный депутат Украины опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети.
Василий Ломаченко в титульном поединке победил бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа. Украинец получил пояс IBF в легком весе.
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Поздравительные слова Беленюка
Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поздравил Ломаченко с победой. Соответствующее сообщение олимпийский чемпион опубликовал в сториз.
"Поздравляю Василия с уверенной победой и желаю успехов в дальнейшем. Поздравляю всю его команду и Украину", – написал Беленюк.
Беленюк поздравил Ломаченко / скриншот
Последняя попытка Ломаченко
- Напомним, что Василий Ломаченко впервые за последние четыре года завоевал чемпионский титул. В 2020 году украинец уступил Теофимо Лопесу в поединке за абсолют.
- После этого Лома имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но в прошлом году уступил Девину Хейни.
- Теперь 36-летнему боксеру готовят бой на осень. Вероятным соперником "Матрицы" может быть Шакур Стивенсон – чемпион WBC в легком весе.