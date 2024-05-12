Василь Ломаченко у титульному поєдинку переміг колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа. Українець здобув пояс IBF у легкій вазі.

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Вітальні слова Беленюка

Український борець та народний депутат Жан Беленюк привітав Ломаченка з перемогою. Відповідний допис олімпійський чемпіон опублікував у сторіз.

"Вітаю Василя з впевненою перемогою та бажаю успіхів надалі. Вітаю всю його команду та Україну", – написав Беленюк.

Беленюк привітав Ломаченка / скриншот

Остання спроба Ломаченка