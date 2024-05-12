Василий Ломаченко в титульном поединке победил бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа. Украинец получил пояс IBF в легком весе.

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Поздравительные слова Беленюка

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поздравил Ломаченко с победой. Соответствующее сообщение олимпийский чемпион опубликовал в сториз.

"Поздравляю Василия с уверенной победой и желаю успехов в дальнейшем. Поздравляю всю его команду и Украину", – написал Беленюк.

Беленюк поздравил Ломаченко / скриншот

Последняя попытка Ломаченко