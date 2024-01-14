Боксеры давно договорились о чемпионском бое. Только дата поединка вызвала вопросы. Ранее сообщалось, что мегафайт состоится в апреле или мае.
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Когда и где состоится бой Ломаченко – Камбосос
Наконец-то в этом вопросе поставлена точка. По данным ESPN, поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая 2024 года. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Пояс стал вакантным после того, как его освободил Дэвин Хейни.
Источник сообщает, что бой состоится в Австралии. Предварительно называется город Перти, расположенный на юго-западе континента.
Также определились претенденты на встречу с победителем боя Ломаченко – Камбосос. 16 марта в Лас-Вегасе состоится бой между Макси Хьюзом и Уильямом Сепендой, который определит претендента на пояс IBF.
Новая попытка Ломаченко
- Напомним, что в прошлом году Василий Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону мира Дэвину Хэйни. Результат боя вызвал немало споров. Украинский боксер настаивал на реванше. Однако американец решил не испытывать судьбу и сменить дивизион, оставив все пояса легкого веса.
- У Джорджа Камбососа тоже есть негативный опыт поединков с Хейни. Австралиец дважды проиграл американскому боксеру, потеряв звание абсолютного чемпиона мира. В июле 2023 года Камбосос закрыл поражение победой над британцем Макси Хьюзом и стал претендентом на пояс IBF.