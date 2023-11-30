Все благодаря Дэвину Хэйни. Обидчик Василия Ломаченко переходит в полусредний вес. После чего титулы перейдут к новым владельцам. Поясом WBC будет владеть Шакур Стивенсон, а WBA – Джервонта Дэвис, обладающий второстепенным таким титулом.

Следует узнать Подтверждение слов менеджера украинца: когда состоится бой Ломаченко с Камбососом

Делает "подарки" для боксеров

За титул IBF сразятся Василий Ломаченко и Джордж Камбосос, бой которых до сих пор официально не подтвердили. Разворачиваются многие слухи вокруг их встречи на ринге, но все это остается на уровне слов в прессе. Ожидается, что поединок состоится в апреле на территории австралийского боксера.

Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что Ломаченко не рассматривает подготовительные бои, а хочет вернуться на ринг сразу по борьбе за титул.

Напомним! Ломаченко и Камбосос должны были сразиться еще в 2022-м, когда Джордж обладал статусом абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Василий отказался от поединка через начало полномасштабной войны России в Украине, взяв в руки оружие. Вместо этого украинца сменил Девин Хейни, отобравший звание у Камбососа, а впоследствии еще и защиту пояса в реванше.

Другой украинский боксер Денис Беринчик тоже будет извлекать выгоду из решения Хейни подняться в дивизионе. Скорее всего, Беринчик будет бороться за пояс WBO в бою против Исаака Круса.

Отметим, что уже 9 декабря 2023 года Хейни подерется против Реджиса Прогрейса в полусреднем весе. Американец уверял, что дал легкому весу все, что только мог. Поэтому решил сменить весовую категорию.