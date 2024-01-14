Боксери давно домовилися про чемпіонський бій. Лише дата поєдинку викликала питання. Раніше повідомлялося, що мегафайт відбудеться у квітні або травні.
Читайте також "Ломаченко побив би його": відомий промоутер вірить, що українець сильніший за зірку легкої ваги
Коли та де відбудеться бій Ломаченко – Камбосос
Нарешті в цьому питанні поставлена крапка. За даними ESPN, поєдинок між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня 2024 року. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Пояс став вакантним після того, як його звільнив Девін Хейні.
Джерело повідомляє, що бій відбудеться в Австралії. Попередньо називається місто Перті, розташоване на південному заході континенту.
Також визначилися претенденти на зустріч з переможцем бою Ломаченко – Камбосос. 16 березня у Лас-Вегасі відбудеться бій між Максі Г'юзом та Вільямом Сепендою, який визначить претендента на пояс IBF.
Нова спроба Ломаченка
- Нагадаємо, що торік Василь Ломаченко програв абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. Результат бою викликав чимало суперечок. Український боксер наполягав на реванші. Однак американець вирішив не випробовувати долю та змінити дивізіон, залишивши усі пояси легкої ваги.
- Джордж Камбосос теж має негативний досвід поєдинків з Хейні. Австралієць двічі програв американському боксеру, втративши звання абсолютного чемпіона світу. У липні 2023 року Камбосос закрив поразки перемогою над британцем Максі Г'юзом та став претендентом на пояс IBF.