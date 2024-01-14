Боксери давно домовилися про чемпіонський бій. Лише дата поєдинку викликала питання. Раніше повідомлялося, що мегафайт відбудеться у квітні або травні.

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Коли та де відбудеться бій Ломаченко – Камбосос

Нарешті в цьому питанні поставлена крапка. За даними ESPN, поєдинок між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня 2024 року. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Пояс став вакантним після того, як його звільнив Девін Хейні.

Джерело повідомляє, що бій відбудеться в Австралії. Попередньо називається місто Перті, розташоване на південному заході континенту.

Також визначилися претенденти на зустріч з переможцем бою Ломаченко – Камбосос. 16 березня у Лас-Вегасі відбудеться бій між Максі Г'юзом та Вільямом Сепендою, який визначить претендента на пояс IBF.

Нова спроба Ломаченка