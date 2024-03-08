Одного поля ягода: Камбосос в стиле Ломаченко отреагировал на спарринг с "русским убийцей"

Джордж Камбосос для подготовки к бою с Василием Ломаченко выбрал спарринг-партнеров из страны-агрессора. Впрочем, австралиец не переживает из-за войны в Украине, выбрав удобную тактику.

Бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос проанонсировал приезд в тренировочный лагерь “русских убийц”. Австралиец даже не заметил насколько точным было его высказывание.

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Камбосос: Мы спортсмены, а не политики

К бою с Ломаченко Камбососа тренирует российский тренер Антон Кадушин, которого лично награждал кровавый диктатор Владимир Путин. В спарринг-партнеры австралиец пригласил россиянина Артура Субханкулова. Он находится на контракте с российским Министерством внутренних дел, а потому попал в список спортсменов, которые поддерживают войну.

Однако это не слишком обходит Камбососа. 30-летний боксер в стиле "спорт вне палитики" отреагировал на информацию о санкционном россиянине.

Мир всем, мы спортсмены, а не политики или солдаты, храни всех Бог,

– написал Камбосос в комментариях к публикации Трибуна.

Комментарий Камбососа / instagram.com/boxingukraineboxing

Напомним, что тему войны избегает будущий соперник Камбососа Василий Ломаченко. Боксер боится назвать имя агрессора и осудить действия России в Украине. Зато Лома не устает делать посты в защиту московских священников, которые поддерживают или сотрудничают с агрессором.

Напомним, что бой Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа состоится 12 мая в Австралии. Боксеры определят обладателя чемпионского пояса IBF в легком весе.