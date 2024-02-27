12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос о бое против Ломаченко

И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Но для того, чтобы достичь этой цели, необходимо начинать все с нуля. Австралиец не скрывает, что настроен только на победу.

Осталось 11 недель. Я уже в серьезной форме и с планом на бой. Приходите 12 мая. Победа, не иначе,

– написал Камбосос.

Стоит знать. Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хэйни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.

Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.