Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос проанонсував приїзд у тренувальний табір "російських вбивць". Австралієць навіть не помітив наскільки влучним був його вислів.
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Камбосос: Ми спортсмени, а не політики
До бою з Ломаченком Камбососа тренує російський тренер Антон Кадушин, якого особисто нагороджував кривавий диктатор Владімір Путін. У спаринг-партнери австралієць запросив росіянина Артура Субханкулова. Він перебуває на контракті із російським Міністерством внутрішніх справ, а тому потрапив у список спортсменів, які підтримують війну.
Проте це не надто обходить Камбососа. 30-річний боксер у стилі "спорт внє палітікі" відреагував на інформацію про санкційного росіянина.
Мир усім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог,
– написав Камбосос у коментарях до публікації Трибуна.
Коментар Камбососа / instagram.com/boxingukraineboxing
Нагадаємо, що тему війни уникає майбутній суперник Камбососа Василь Ломаченко. Боксер боїться назвати ім'я агресора та засудити дії Росії в Україні. Натомість Лома не втомлюється робити пости на захист московських попів, які підтримують або співпрацюють з агресором.