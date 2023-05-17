Промоутерська компанія Top Rank опублікувала відео, на якому Девін Хейні та Василь Ломаченко йдуть в супроводі своїх представників. Хейні звертається до Ломаченка, звинувачуючи його в тому, що той готує "брудний" бій.

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"Ми всі знаємо, що ти збираєшся зробити на ближній дистанції – влаштувати "брудний" бій. Уникнути мого джебу", – заявив Хейні.

Такі висловлювання дещо обурили Ломаченка, і він почав допитуватися, коли він проводив "брудні" бої. Хейні відповів, що всі. А після цього уточнив, що таким був бій проти Річарда Коммі (Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів, перед тим в сьомому раунді відправивши суперника в нокдаун).

"Удари на ближній дистанції. Вам рефері каже "брейк", а ти завдаєш удар. Брейк – удар", – заявив Хейні. І додав, що саме це Ломаченко і планує використати в бою проти нього.

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Менеджер Ломаченка Егіс Клімас намагався "виправдати" його, але своїми поясненнями лише викликав сміх у представників Хейні.

Відео про те, як Хейні звинуватив Ломаченка в "брудних" боях

Боксерський поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. На кону буде звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Зараз чемпіонськими поясами володіє Девін Хейні, який відібрав їх в Джорджа Камбососа (а після цього захистив свій чемпіонський титул в бою проти нього).