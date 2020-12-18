Ломаченко хоче провести бій проти чемпіона WBC
Український ексчемпіон світу Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) після поразки від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) готовий боксувати і з іншими зірками легкої ваги, зокрема з чемпіоном WBC Девіном Хейні (25-0, 15 КО).
Про це Ломаченко розповів на сторінці LOMUS official.
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Чи можливий бій з Хейні? Я сумніваюся, що у нас вийде, що у Боба вийде організувати цей бій. Я не проти. Я не проти і з іншими побоксувати – я за. Просто вони знаходяться на різних платформах, на різних майданчиках. Якщо у них вдасться організувати цей бій, то я не проти,
– заявив Ломаченко.
Ломаченко програв Лопесу
У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.
Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.
Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.
Хто такий Девін Хейні?
Американський боксер, який виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). Ексчемпіон світу за версією WBС (2019), чемпіон за версіями WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі. У професійній кар'єрі провів 24 поєдинки та показав 100-відсотковий результат – 24 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.
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