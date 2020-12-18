Український ексчемпіон світу Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) після поразки від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) готовий боксувати і з іншими зірками легкої ваги, зокрема з чемпіоном WBC Девіном Хейні (25-0, 15 КО).

Про це Ломаченко розповів на сторінці LOMUS official.

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Чи можливий бій з Хейні? Я сумніваюся, що у нас вийде, що у Боба вийде організувати цей бій. Я не проти. Я не проти і з іншими побоксувати – я за. Просто вони знаходяться на різних платформах, на різних майданчиках. Якщо у них вдасться організувати цей бій, то я не проти,

– заявив Ломаченко.

Ломаченко програв Лопесу

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.