Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал поражение от американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко дал LOMUS official первое большое интервью после поражения от Лопеса 17 октября и с уверенностью заявил, что не проиграл тот поединок.

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Не те ноги в последних шести раундах? Я считаю, что как раз таки последние шесть раундов были без вопросов. Если мы сравним его первые шесть раундов, какой он нанес ущерб мне и вторую половину, те удары, которые нанес я, то я считаю, что это были разные вещи. Это были разные две половины.

"После боя я сказал, что не готов сразу же давать комментарий по этому поединку, потому что мне нужно вернуться домой и спокойно его посмотреть, а после этого я смогу прокомментировать. Но я тогда сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я это говорю: я не проиграл этот поединок", – сказал Василий.

Ломаченко – Лопес: как прошел бой

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, но по решению судейских записок победу одержал американец.

Все бы ничего, если бы оценки женщины-судьи Ледерман значительно не отличались от баллов других рефери. Джули отдала Ломаченко лишь один раунд в бою. После чего украинская сторона резко высказалась в ее сторону. Менеджер Ломаченко вообще заявил, что сделает все возможное, чтобы она больше не судила бои с участием его боксеров.

После поединка оба спортсмена были прооперированы.