Ломаченко – Хейни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Василий Ломаченко проведет бой против Дэвина Хейни за звание абсолютного чемпиона мира. Бой состоится в ночь с 20 на 21 мая. Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Хейни доступна на сайте 24 канала.

Ломаченко и Хейни проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Этим титулом владеет Дэвин Хейни, а один из чемпионских поясов он отобрал именно у Василия Ломаченко. Для этого ему даже не пришлось провести с ним сражение.

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Бой Хейни – Ломаченко будет последним на вечере бокса в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden Arena 20 мая. Следовательно, выход боксеров ожидается не раньше, чем 05:00 по киевскому времени уже 21 мая.

Перед сражением состоялась официальная церемония взвешивания, а также финальная дуэль взглядов. Во время нее Хейни толкнул Ломаченко.

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Промоутерская компания Top Rank решила провести бесплатную онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни для украинцев (например, в США доступ к трансляции стоит 59,99 доллара)

Ютуб-канал Top Rank проведет бесплатную трансляцию сражения для украинцев.

Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Хейни