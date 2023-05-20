Ломаченко та Хейні проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі. Цим титулом володіє Девін Хейні, а один з чемпіонських поясів він відібрав саме у Василя Ломаченка. Для цього йому навіть не довелося провести з ним бій.

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Бій Хейні – Ломаченко буде останнім на вечорі боксу в Лас-Вегасі в MGM Grand Garden Arena 20 травня. Відтак вихід боксерів очікується не раніше, аніж 06:00 година за київським часом вже 21 травня.

Перед боєм відбулася офіційна церемонія зважування, а також фінальна дуель поглядів. Під час неї Хейні штовхнув Ломаченка.

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В Україні офіційно не буде трансляції бою Ломаченко – Хейні. Платформа Megogo, яка до цього транслювала останні бої боксера, цього разу вирішила не купувати права на трансляцію. Для прикладу, офіційним транслятором бою є ESPN+, але трансляція бою для глядачів в США буде доступна лише за системою PPV (pay-per-view, "плати та дивись") за 59,99 долара.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Хейні. Вона буде доступна в цій новині.