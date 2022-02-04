Камбосос вибере того, хто запропонує кращу угоду

Камбосос абсолютно не приховує свої цілі та хоче використати бій, в якому проведе захист чемпіонських поясів, щоб набити кишеню доларами.

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За словами Джорджа, для нього немає різниці, хто буде суперником – Ломаченко чи Хейні. Він навіть сказав, що готовий побити обох протягом одного вечора.

У мене немає переваг, з ким битися. Якщо знадобиться, то я поб'юся з Ломаченком і Хейні протягом одного вечора. Йдеться про те, хто запропонує вигіднішу угоду,

– заявив австралієць.

Камбосос додав, що Ломаченко та Хейні повинні продемонструвати, як сильно вони хочуть бою з ним.

"М'яч на їхньому боці, щоб прийти і показати, як сильно вони хочуть цього поєдинку. Я володію всіма поясами та коштовностями, так що їм необхідно приїхати до Австралії", – зазначив Джордж.

Чемпіон світу заявив, що його наступний бій відбудеться тільки в Австралії і Джордж не планує проводити проміжний поєдинок проти менш статусного опонента.

Хейні скаржиться на Камбососа

Американському чемпіону світу за версією WBC Девіну Хейні не терпиться зустрітися з Камбососом. Та, за словами Хейні, Камбосос не хоче битися з ним. Про це він сказав ютуб-каналу FightHype.com.

Ми даємо їм усе, що вони хочуть. Ми прилетимо до Австралії, зробимо щеплення – це ще не повний перелік. Думаю, все через те, що вони не хочуть битися. Так, вони заявили про інше, але насправді відбувається щось інше. Думаю, якщо він не поб'ється зі мною, то зустрінеться з Ломаченком,

– заявив Хейні.

Едді Хірн, промоутер Хейні, переконаний, що Камбосос вибере Девіна, адже команда австралійця вважає Ломаченка більш серйозним опонентом. Про це інформує Boxing News 24.

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