Непобедимый боксер ищет встречи с Ломаченко — украинец пока отказывается

Девин Хейни не видит смысла в реванше против Джорджа Камбососа. Американец считает, что должен сразиться с украинцем Василием Ломаченко.

Уже в октябре боксер Василий Ломаченко должен возвратиться на ринг. Спортсмен поставил свою карьеру на паузу после начала полномасштабной войны против России и вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского.

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Потенциальным соперником украинца должен стать австралиец Джордж Камбосос. Впрочем, в начале июня спортсмен проиграл Девину Хейни и лишился поясов WBA, WBO и IBF в легком весе.

Теперь же Хейни и Камбосос должны провести бой-реванш, но он не интересует нового чемпиона мира по этим версиям. Американец признался, что ждет поединка с Ломаченко.

Камбосос не понимает, что он проиграл в ворота. Я просто деклассировал его, но оцепление никогда ему этого не скажет. Я выиграл на его территории, а второй бой пройдет еще хуже для него. Поэтому я готов ко второму сопернику. Хотел бы дальше драться с Ломаченко. Хотелось бы встретиться с ним в ринге. Будет хорошо, если получится,

– сказал Хейни.

Впрочем, как недавно сообщил Александр Красюк, Ломаченко не рассматривает возможность боя против Хейни . Приоритетом для Василия есть бой против Камбососа.

Что известно о возвращении Ломаченко

Следующий бой Ломаченко должен состояться 22 октября . Промоутерская компания ждет подтверждения со стороны Ломаченко. После этого боксер поедет готовиться к поединку, а компания займется поиском соперника и местом проведения встречи.

В настоящее время Василий защищает страну в рядах ВСУ. Он отказался уезжать из Украины ради поединка с Джорджем Камбососом. Вместо Василия на ринг против австралийца вышел Девин Хейни, который и стал триумфатором боя.

Напомним, последний раз Ломаченко выходил на ринг 12 декабря 2021 года. Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Девин Хейни не проиграл ни одного боя за свою карьеру. В 28 выигранных поединках американец в 15 раз победил нокаутом.