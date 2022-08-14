Красюк: Сейчас Василий решил возвращаться

В эксклюзивном интервью для 24 канала генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк поделился мнениями о возвращении Василия на ринг. Также он рассказал, почему бой Ломаченко – Хейни не ко времени.

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"Беренчик выступает в легком весе, где закручена ситуация. Девин Хейни собрал все титулы и заявил, что готов в октябре сразиться с Василием Ломаченко. Реален ли этот бой?

Девин Хейни должен провести реванш с Джорджем Камбососом. Где этот поединок состоится – никто не знает. Но однозначно есть контракт и до тех пор, пока Камбосос не принял предложения о stand by (подождать – 24 канал) или отказаться от поединка – этот бой (Хейни – Ломаченко) не актуален.

Насчет Ломаченко. Учитывая информацию в СМИ, Ломаченко готовится к поединку в октябре. Вряд ли это будет Дэвин Хэйни. Но в дальнейшем информация уже будет зависеть от результатов поединков, которые состоятся – возвращение Ломаченко и реванш Хейни – Камбосос", – отметил Красюк.

Также промоутер объяснил, почему нельзя было отсрочить бой Ломаченко с Джорджем Камбососом.

Это сражение было запланировано в Австралии и именно там он должен был состояться в определенное время. Ломаченко вступил в ряды ВСУ и отказался от поединка. Сейчас Василий решил возвращаться,

– добавил промоутер.

Что известно о возвращении Ломаченко