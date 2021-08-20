В логове соперника: бывший спарринг-партнер Джошуа помогает Усику готовиться к бою
Источник:Sky Sports
Мартин Баколе (16-1, 12 КО) является одним из спарринг-партнеров Александра Усика (18-0, 13 КО), который 25 сентября в Лондоне будет оспаривать пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в поединке с Джошуа (24 -1-1, 21 КО).
28-летний супертяжеловес ранее многократно помогал Джошуа, но в этот раз приехал в тренировочный лагерь Усика. Об этом рассказал тренер боксера Билли Нельсон.
К слову Усик шокировал англичан своим видом перед боем с Джошуа: фото
"Нас с Баколе пригласили в лагерь Усика. Мартин там уже провел полторы недели, а потом останется еще на две с половиной недели. Хороший выбор Усика, потому что Баколе работал с Джошуа и похож на Энтони.
Мартин с радостью согласился, потому что от таких спаррингов не отказываются", – сказал Нельсон.
Усик проведет следующий бой с Джошуа: что известно
- Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Британец проведет вторую защиту своих титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года в бою с Энди Руисом.
- Для Усика это будет только третий бой в тяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору.