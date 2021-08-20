28-річний супертяж раніше багато разів допомагав Джошуа, але в цей раз приїхав в тренувальний табір Усика. Про це розповів тренер боксера Біллі Нельсон.

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"Нас з Баколе запросили до табору Усика. Мартін там уже провів півтора тижні, а потім залишиться ще на два з половиною тижні. Хороший вибір Усика, тому що Баколе працював з Джошуа і схожий на Ентоні.

Мартін з радістю погодився, тому що від таких спарингів не відмовляються", – сказав Нельсон.

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