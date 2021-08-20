28-річний супертяж раніше багато разів допомагав Джошуа, але в цей раз приїхав в тренувальний табір Усика. Про це розповів тренер боксера Біллі Нельсон.
До слова Усик шокував англійців своїм виглядом перед боєм з Джошуа: фото
"Нас з Баколе запросили до табору Усика. Мартін там уже провів півтора тижні, а потім залишиться ще на два з половиною тижні. Хороший вибір Усика, тому що Баколе працював з Джошуа і схожий на Ентоні.
Мартін з радістю погодився, тому що від таких спарингів не відмовляються", – сказав Нельсон.
Усик проведе наступний бій з Джошуа: що відомо
- Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист своїх титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року в бою з Енді Руїсом.
- Для Усика це буде тільки третій бій у важкій вазі. У попередньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору.