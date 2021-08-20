28-летний супертяжеловес ранее многократно помогал Джошуа, но в этот раз приехал в тренировочный лагерь Усика. Об этом рассказал тренер боксера Билли Нельсон.
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"Нас с Баколе пригласили в лагерь Усика. Мартин там уже провел полторы недели, а потом останется еще на две с половиной недели. Хороший выбор Усика, потому что Баколе работал с Джошуа и похож на Энтони.
Мартин с радостью согласился, потому что от таких спаррингов не отказываются", – сказал Нельсон.
Усик проведет следующий бой с Джошуа: что известно
- Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
- Британец проведет вторую защиту своих титулов, после того, как вернул их в декабре 2019 года в бою с Энди Руисом.
- Для Усика это будет только третий бой в тяжелом весе. В предыдущем поединке Усик одолел Дерека Чисору.