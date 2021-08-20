28-летний супертяжеловес ранее многократно помогал Джошуа, но в этот раз приехал в тренировочный лагерь Усика. Об этом рассказал тренер боксера Билли Нельсон.

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"Нас с Баколе пригласили в лагерь Усика. Мартин там уже провел полторы недели, а потом останется еще на две с половиной недели. Хороший выбор Усика, потому что Баколе работал с Джошуа и похож на Энтони.

Мартин с радостью согласился, потому что от таких спаррингов не отказываются", – сказал Нельсон.

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