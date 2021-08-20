Английский таблоид The ​​Sun написал отдельный материал о Усика, удивившись его внешнему виду. Журналисты отмечают внушительные габариты непобедимого крымчанина за месяц до его боя с Джошуа.

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Александр Усик находится в отличной форме, поделившись последними тренировочными фотографиями перед схваткой с Энтони Джошуа. Украинец набрал массу, готовясь к чемпионскому бою в следующем месяце. Некоторые критики называл Усика "слишком маленьким", чтобы стать чемпионом мира. Но, судя по его последним тренировочным фотографиям, Усик не должен бояться большой ночи под огнями стадиона "Тоттенхэм",

– говорится в материале.



Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа / Фото: instagram.com/usykaa/

Усик – Джошуа: коротко о бое