Как Лобановский удивил Рангника

В Германии Ральф Рангник считается одним из законодателей игры в прессинг. Немец признался, что позаимствовал свои идеи у Лобановского, играя против Динамо украинского тренера.

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Когда я впервые начал тренировать – Викторию из моего родного Бакнанга – мы играли против киевского Динамо Валерия Лобановского. Я сам был на поле и потом много раз рассказывал эту историю: через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного – двух футболистов больше,

– сказал Рангник.

Он рассказал, что после матча поговорил с Лобановским и впоследствии наблюдал за тренировками Динамо.

"И мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Поэтому я пошел смотреть на тренировки Динамо и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках, – резюмировал немецкий специалист.

Рангник заявил, что его также вдохновили Хельмут Гросс и Арриго Сакки.

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