Как Лобановский удивил Рангника
В Германии Ральф Рангник считается одним из законодателей игры в прессинг. Немец признался, что позаимствовал свои идеи у Лобановского, играя против Динамо украинского тренера.
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Когда я впервые начал тренировать – Викторию из моего родного Бакнанга – мы играли против киевского Динамо Валерия Лобановского. Я сам был на поле и потом много раз рассказывал эту историю: через 10 минут я начал считать игроков на поле, потому что мне казалось, что у них на одного – двух футболистов больше,
– сказал Рангник.
Он рассказал, что после матча поговорил с Лобановским и впоследствии наблюдал за тренировками Динамо.
"И мне сказали, что они тренируются каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю. Поэтому я пошел смотреть на тренировки Динамо и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках, – резюмировал немецкий специалист.
Рангник заявил, что его также вдохновили Хельмут Гросс и Арриго Сакки.
Рангник возглавил МЮ: главное
- 63-летний Рангник активно не тренировал с сезона 2018/2019, когда возглавлял СБ Лейпциг. В последние 10 лет он в большинстве своем занимал руководящие должности, в частности, в структуре клубов Ред Булл.
- В 2021 году он присоединился к российскому Локомотиву, где являлся руководителем по спорту и развитию. Однако в ноябре откликнулся на предложение возглавить Манчестер Юнайтед до конца сезона.
- После этого Рангник будет работать консультантом в Манчестер Юнайтед.