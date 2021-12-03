Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:2

Голы: Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (п) – Смит-Роу, 13, Едегор, 54

В начале поединка гости выглядели несколько активнее. Уже на 13-й минуте матча Арсенал открыл счет благодаря Эмил Смит-Роу.

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Смит-Роу забил курьезный мяч в ворота соперников, когда голкипер МЮ Давид Де Хеа лежал на газоне после столкновения с Фредом. После подсказки VAR главный арбитр решил засчитать мяч.

В конце первого тайма хозяевам все же удалось восстановить равновесие, благодаря усилиям Бруну Фернандеша.

Роналду установил фантастическое достижение

Во втором тайме "дьяволы" выглядели более агрессивно. Через две минуты после перерыва Криштиану Роналду вывел МЮ вперед и забил свой 800-й гол в карьере. Однако радость для хозяев длилась не долго, уже на 51-й минуте Мартин Эдегор сравнял счет.

На 70-й минуте МЮ получил право на пенальти. Точный удар Роналду принес "дьяволам" победу – 3:2.

Благодаря этой победе "дьяволы" прервали серию из трех поединков без побед в чемпионате Англии.

Манчестер Юнайтед набрал 21 очко и разместился на 7 позиции турнирной таблицы АПЛ. При этом у Арсенала 23 очка и 5-е место.

Видеообзор матча