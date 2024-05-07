Больше не кролик: легенда бокса прокомментировал трансформацию Усика на протяжении карьеры

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде на Kingdom Arena будет определено имя первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте за последнюю четверть века. За это звание будут драться непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Последним боксером с таким статусом был Леннокс Льюис. Это было еще в эпоху трех поясов, когда он победил Эвандера Холифилда.

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Комплименты Усику от легенды

Накануне битвы в столице Саудовской Аравии бывший абсолют поделился мыслями об Александре Усике. Он одобрительно оценил нынешний уровень украинского боксера и отметил значительную трансформацию в его стиле ведения боя.

Усик – серьезный парень. В свое время я сказал, что он маленький кролик. Потому что он прыгает по рингу и может достать вас. Теперь он превратился в волка. Он знает только о победах, не знает о поражениях,

– заявил Льюис.

Напомним, что Александр Усик в течение профессиональной карьеры провел 21 бой, в которых одержал все победы (14 нокаутом).

Краткие сведения о Ленноксе Льюисе

Бывший британский боксер

Чемпион Олимпиады-1988

После победы в Сеуле начал профессиональную карьеру, в течение которой провел 44 боя, в которых одержал 41 победу, дважды уступил и один поединок закончился вничью

В 1999 году стал абсолютным чемпионом, но впоследствии потерял пояс WBA из-за отказа драться с Джоном Руизом

Закончил карьеру после победы над Виталием Кличком в 2003 году.