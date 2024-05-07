Останнім боксером з таким статусом був Леннокс Льюїс. Це було ще в епоху трьох поясів, коли він переміг Евандера Холіфілда.

Читайте також У нас обох є талант, – Ф'юрі назвав головний фактор, який визначить переможця в бою за абсолют

Компліменти Усику від легенди

Напередодні битви у столиці Саудівської Аравії колишній абсолют поділився думками щодо Олександра Усика. Він схвально оцінив нинішній рівень українського боксера та відзначив значну трансформацію в його стилі ведення бою.

Усик – серйозний хлопець. Свого часу я сказав, що він маленький кролик. Тому що він стрибає по рингу та може дістати вас. Тепер він перетворився на вовка. Він знає тільки про перемоги, не знає про поразки,

– заявив Льюїс.

Нагадаємо, що Олександр Усик протягом професійної кар'єри провів 21 бій, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).

Важливо. Напередодні стала відома дата проведення реваншу між Усиком і Ф'юрі. Вдруге вони вийдуть у ринг у жовтні 2024 року, де на кону стоятиме 3 титули.

Короткі відомості про Леннокса Льюїса