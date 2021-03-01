Леннокс Льюїс, який завдав поразки Майку Тайсону, готовий провести ще один поєдинок з американцем. Все буде залежати від цікавості фанатів до такого можливого бою.

Потенційний реванш

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У інтерв'ю Леннокс заявив, що не проти дати Тайсону реванш: "Якби вболівальники захотіли цього, ми, ймовірно, обговорили б таку можливість".

Як зізнається британський боксер, зараз у його житті немає жодної мотивації, щоб повернутись знову на ринг. 55-річний олімпійський чемпіон у надважкій вазі розповів, що сторони можуть обговорити потенційний бій між легендами боксу.

Цікаво, що Тайсон вже провів один виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого. Поєдинок завершився нічиєю, але такий результат розлютив "Залізного Майка", який хотів перемогти.

Відразу після оголошення результату Майк викинув пару нецензурних слів у сторону суддів та покинув ринг. А конферансьє Майк Баффер і взагалі відмовився оголошувати нічию. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після бою.

Леннокс Льюїс та Майк Тайсон: коротко про перший бій

Боксери виходили на один ринг у червні 2002 року. На кону стояли всі чемпіонські пояси WBC, IBF та IBO британця та вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring.

Двобій тривав за переваги Леннокса та логічно завершився його перемогою у 8 раунді, відправивши Тайсона у нокаут. Після перемоги над американцем Льюїс у червні 2003 року переміг українця Віталія Кличка і завершив кар'єру.