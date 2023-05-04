Сигнал тревоги раздался на старте второго сета, когда на подаче была Кэти Волынец. Первая же партия осталась за ее соперницей Мариной Заневской, выступающей за Бельгию – 2:6.

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Поединок сразу же был приостановлен.

Тревога во время теннисного матча во Франции: смотрите видео

Это звук, который украинцы ежедневно слышат по нескольку раз после 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Тревога была всего несколько секунд, после чего матч был восстановлен. Эта пауза положительно повлияла на игру американки с украинскими корнями Волынец. Кэти взяла два сета подряд и пробилась в следующий круг соревнований во Франции – 6:4 и 7:5.

Отметим, что Волынец – 21-летняя теннисистка с украинскими корнями, выступающая за США. Кэти занимает 103 строчку рейтинга WTA, а за карьеру заработала более 832 тысяч долларов призовых.

Отметим! Следующий матч после этого провела Элина Свитолина, которая на волевых обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7). В четвертьфинале бывшая первая ракетка Украины сыграет против француженки Леоль Жанжан (5 мая).

Волынец в 1/4 финала WTA 125 встретится с полькой Магдаленой Френх. Поединок также пройдет 5 мая.

Реакция Заневской на тревогу во Франции

После матча на своей странице в инстаграмме Марина Заневская рассказала, как отреагировала на тревогу.

У меня было очень странное чувство во время моего матча. Это случилось после того, как я выиграла первый сет. Не знаю почему, но включилась сирена. Она гудела секунд 20, но они показались мне вечностью,

– заметила теннисистка.

Марина рассказала о своем эмоциональном состоянии во время этого неожиданного звука тревоги. Заневская добавила, что изначально полномасштабное вторжение не было в Украине. Напомним, что Заневская родилась в Одессе. Похоже, что эта тревога и повлияла на состояние бельгийской теннисистки, которая в итоге проиграла Волынец.

Я начала рыдать и не могла остановиться. Я не была в Украине с 24 февраля прошлого года и никогда не слышала сирен, но это был такой триггерный звук для меня. Мое сердцебиение было 200 ударов. Я была просто ошеломлена. Обычно, когда я выхожу на корт, то забываю обо всех своих проблемах. Но сегодня это меня сильно подкосило,

– ответила Заневская.

К слову. В 2016 году Марина Заневская получила бельгийское гражданство. Бывшая украинка занимает 79 место в рейтинге WTA. За свою карьеру получила один титул и заработала около 1,7 миллиона долларов призовых.