Сигнал тревоги раздался на старте второго сета, когда на подаче была Кэти Волынец. Первая же партия осталась за ее соперницей Мариной Заневской, выступающей за Бельгию – 2:6.
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Поединок сразу же был приостановлен.
Тревога во время теннисного матча во Франции: смотрите видео
Это звук, который украинцы ежедневно слышат по нескольку раз после 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Тревога была всего несколько секунд, после чего матч был восстановлен. Эта пауза положительно повлияла на игру американки с украинскими корнями Волынец. Кэти взяла два сета подряд и пробилась в следующий круг соревнований во Франции – 6:4 и 7:5.
Отметим, что Волынец – 21-летняя теннисистка с украинскими корнями, выступающая за США. Кэти занимает 103 строчку рейтинга WTA, а за карьеру заработала более 832 тысяч долларов призовых.
Волынец в 1/4 финала WTA 125 встретится с полькой Магдаленой Френх. Поединок также пройдет 5 мая.
Реакция Заневской на тревогу во Франции
После матча на своей странице в инстаграмме Марина Заневская рассказала, как отреагировала на тревогу.
У меня было очень странное чувство во время моего матча. Это случилось после того, как я выиграла первый сет. Не знаю почему, но включилась сирена. Она гудела секунд 20, но они показались мне вечностью,
– заметила теннисистка.
Марина рассказала о своем эмоциональном состоянии во время этого неожиданного звука тревоги. Заневская добавила, что изначально полномасштабное вторжение не было в Украине. Напомним, что Заневская родилась в Одессе. Похоже, что эта тревога и повлияла на состояние бельгийской теннисистки, которая в итоге проиграла Волынец.
Я начала рыдать и не могла остановиться. Я не была в Украине с 24 февраля прошлого года и никогда не слышала сирен, но это был такой триггерный звук для меня. Мое сердцебиение было 200 ударов. Я была просто ошеломлена. Обычно, когда я выхожу на корт, то забываю обо всех своих проблемах. Но сегодня это меня сильно подкосило,
– ответила Заневская.