Люди выпили 50 грамм и героя включают, – тренер об уличных драках Беринчика

Егор Голуб, тренер непобедимого Дениса Беринчика, в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал о том, что боксер мог участвовать в уличных драках.

Голубь: Это наше общество

Недавно Александр Усик в фильме Сергея Долбилова пошутил, что у непобедимого Беринчика могут быть бои не только на ринге, но и на улице.

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Голуб подтвердил, что Беринчик мог выяснять отношения на улице, но отметил, что всегда с боксером пытаются решить конфликты дипломатично.

Конечно, может быть (об уличных боях Беринчика, – 24 канал). В такое время живем. Мы на таком районе живем. Люди выпили 50 грамм и героя включают. Это наше общество. Стараемся всегда объяснить дипломатическим путем,

– заявил Голуб.

Денис Беринчик провел на профессиональном ринге уже 16 боев, и все выиграл. Украинец владеет титулом WBO International, который уже 6 раз защитил.

Денис находится на третьем месте в рейтинге WBO. Боксер – серебряный призер Олимпийских игр 2012.

Летом 2021 года провел бой на голых кулаках и победил Артема Лобова.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему он закончил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа – читайте 3-го января в эксклюзивном интервью 24 каналу.