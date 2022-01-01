Люди выпили 50 грамм и героя включают, – тренер об уличных драках Беринчика
Источник:24 канал
Егор Голуб, тренер непобедимого Дениса Беринчика, в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал о том, что боксер мог участвовать в уличных драках.
Голубь: Это наше общество
Недавно Александр Усик в фильме Сергея Долбилова пошутил, что у непобедимого Беринчика могут быть бои не только на ринге, но и на улице.
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Голуб подтвердил, что Беринчик мог выяснять отношения на улице, но отметил, что всегда с боксером пытаются решить конфликты дипломатично.
Конечно, может быть (об уличных боях Беринчика, – 24 канал). В такое время живем. Мы на таком районе живем. Люди выпили 50 грамм и героя включают. Это наше общество. Стараемся всегда объяснить дипломатическим путем,
– заявил Голуб.
- Денис Беринчик провел на профессиональном ринге уже 16 боев, и все выиграл. Украинец владеет титулом WBO International, который уже 6 раз защитил.
- Денис находится на третьем месте в рейтинге WBO. Боксер – серебряный призер Олимпийских игр 2012.
- Летом 2021 года провел бой на голых кулаках и победил Артема Лобова.