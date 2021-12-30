Тренер по боксу Егор Голуб тренирует Дениса Беринчика. Но успел поработать и с футболистами сборной Украины. У него на тренировках были Георгий Бущан, Никита Бурда и Тарас Степаненко.

"Они все, когда приходят и пробуют, то шокированы, как это тяжело. Всегда выходили после первой тренировки и говорили: "Мы не ожидали, что здесь столько нужно думать". Всем нравится и по мере возможности, если график ненасыщенный, приходят и тренируются", – рассказал Егор Голуб.

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При этом иногда футболисты проводят несколько тренировок, а потом не приходят. Кое-кто задерживается на дольше. И мог бы даже сделать карьеру в боксе.

"Бущан – он Тайсон Фьюри. Антропометрия как раз подходит. И ему нравится, как Тайсон Фьюри боксирует. Он даже скопировать может на самом деле", – рассказал тренер.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа, читайте вскоре в эксклюзивном интервью 24 канала.