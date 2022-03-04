Европейская федерация каратэ не обошла стороной дерзкое нападение России на Украину. Там приняли жесткое, но очень правильное решение – запретить проводить чемпионат Европы.

К слову Наказание за нападение на Украину: борцов России и Беларуси отстранили от соревнований

Лучшие каратисты со всей Европы должны были уехать в Москву. Престижный старт должен был состояться в 2023 году.

В федерации надеются, что война в украинском государстве скоро закончится, а стороны найдут общий язык.