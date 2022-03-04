Украинская каратистка обратилась к россиянам, которые продолжают верить в "мирную операцию" России в Украине, а не войну. Анжелика Терлюга посмеялась над народом страны-агрессорки, выложив саркастическое заявление на своей странице в инстаграмме.

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Терлюга с сарказмом написала россиян, что слышала, как у них все классно, как они прекрасно живут. Анжелика добавила, что осталось еще немного, чтобы "спасти" их от нацистов и фашистов. Именно так они называются некоторыми украинцами.

Как повезло россиянам, почти весь мир решил "спасти" их от нацистских продуктов, американской и фашистской техники, полетов во враждебные страны, от участия во всех фальшивых конкурсах и ненужных спортивных мероприятиях. Ура, друзья! Теперь вы будете спасены!

А мы жалкие тупицы, останемся двойниками Зеленского, которые вылезают из всех бункеров и стреляют своими ракетами. А еще мы слышали по телевизору, что у вас все за*бись и курс доллара и перспектива работы и свобода слова на самом высоком уровне,

– написала каратистка.