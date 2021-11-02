Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть, – гомофобное заявление от игрока сборной
Источник:ютуб-канал "ОТДУШИВДУШУ"
Игрок сборной Украины по футболу Артем Беседин отметился гомофобным высказыванием. Футболист заявил, что против нетрадиционных отношений.
"Есть мальчики, есть девочки – все"
Нападающий киевского Динамо в интервью рассказал, что не поддерживает гей-парады. Артем убежден, что "это ненормально"
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Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки – все. Я восстанавливался в Испании. То скажу, что у нас все по-божески в этом плане, а там их куча,
– подчеркнул футболист.
Беседин также заверил, что не может смотреть на флаги ЛГБТ. Футболисту также неприятно когда представители нетрадиционных отношений "ходят за руку".
"Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на пида*асов. Если мальчики идут и держатся за руку, то разве они не гонят?" – добавил Артем.
Откровенное признание австралийского футболиста
- Хавбек австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло публично сообщил, что он гомосексуалист.
- Кавалло подчеркнул, что знает много футболистов, которые не решаются на подобные признания, из-за страха неприятия и осуждения. Он надеется, что его заявление мотивирует других спортсменов рассказать правду.
- Экс-футболист сборной Украины Богдан Бутко тоже успел отметиться гомофобным заявлением. Он признался, что негативно относится к теме ЛГБТ.