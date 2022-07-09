Перед битвой с Лионом: онлайн-трансляция благотворительного матча Динамо против Люцерна

Киевское Динамо продолжает благотворительный тур, который поможет команде подготовиться к новому сезону. 9 июля "бело-синие" сыграют против Люцерна. Матч можно просмотреть не выходя из сайта 24 канала.

Еще один матч против соперника из Швейцарии

Благотворительный матч под эгидой "Play for Peace. Stop the War" состоится на арене "Герзаг" в Эммене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Это будет уже пятый контрольный матч для динамовцев по прилету в Швейцарию. До этого подопечные Мирчи Луческу проиграли Лозанне (2:0), расписали два мира с Янг Бойз (0:0) и Ивердоном (1:1) и одержали одну победу над Сьоном (0:1).

Также киевляне обыграли в тренировочном спарринге резервный состав Сьона (6:1). Однако игра проходила без камер.

Перед матчем с Люцерном расположение Динамо покинуло пять молодых игроков.

Люцерн – Динамо: онлайн-трансляция матча

Динамо готовится к новому сезону, который стартует для бело-синих 20 июля квалификационной игрой Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поединок состоится в польском Лодзи.

Следующий товарищеский матч Динамо сыграет 12 июля против французского Лиона. По словам Огнена Вукоевича, помощникам Луческу, отметил, что игра против французов будет ключевой для команды.