Ще один матч проти суперника зі Швейцарії

Благодійний матч під егідою "Play for Peace. Stop the War" відбудеться на арені "Герзаг" в Еммені. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за київським часом.

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Це буде вже п'ятий контрольний матч для динамівців після прильоту у Швейцарію. До цього підопічні Мірчі Луческу програли Лозанні (2:0), розписали дві мирові з Янг Бойз (0:0) та Івердоном (1:1) та здобули одну перемогу над Сьйоном (0:1).

Також кияни переграли у тренувальному спарингу резервний склад Сьйона (6:1). Однак гра відбувалась без камер.

Перед матчем із Люцерном розташування Динамо покинуло п'ять молодих гравців.

Люцерн – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Динамо готується до нового сезону, який стартує для "біло-синіх" 20 липня кваліфікаційною грою Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Поєдинок відбудеться у польському Лодзі.

До слова. Наступний товариський матч Динамо зіграє 12 липня проти французького Ліона. За словами Огнєна Вукоєвіча, помічникам Луческу, зауважив, що гра проти французів буде ключовою для команди.